- Une bande-annonce qui vit dans un ananas dans la mer

Publié le Jeudi 17 novembre 2022 à 10:00:00 par Julia Bourdin

BOB L’EPONGE CARREE

Au titre vous l’aurez sûrement compris, THQ nous a dévoilé une bande-annonce de SpongeBob SquarePants : The Cosmic Shake.Le jeu semble être un plateformer dans lequel nous incarnons Bob l’Eponge accompagné de Patrick, et ces derniers ont fait une grosse bêtise avec les larmes exauçant les vœux d’une sirène abîmant la trame de l’univers elle-même. Ils doivent donc, comme toujours, réparer leurs bêtises.Au programme, le casting original, 101 chansons de la série, des compétences aux noms assez débilo-rigolos et des costumes « F.U.N.tastic » pour explorer au mieux les 7 mondes disponibles.D’ailleurs, si vous êtes un très gros fan (ce qui est loin d’être mon cas), vous pourrez débourser pas moins de 249,99 € pour une édition « BFF » qui comprend une statue de 25cm, un Patrick gonflable de 50cm, un pendentif BFF avec sa chaîne, un pack DLC de costumes, 4 balles rebondissantes, 4 sets de table (hein ?) et le jeu aussi hein à ce prix-là.Enfin, je ne dirai rien à propos des graphismes : je vous laisse juger par vous-même.Le jeu est prévu pour Switch, PC, PS4 et Xbox One courant 2023.