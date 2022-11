Le Cloud Gaming débarque sur plus de Smart TVs Samsung

Publié le Jeudi 17 novembre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Avec la fonctionnalité de vibration des manettes svp

L’application Xbox est désormais compatible avec une sélection de Smart TVs Samsung de 2021.

L'amélioration de l’expérience du jeu dans le cloud en ajoutant la fonctionnalité de vibration des manettes à l’application Xbox.

Comme annoncé plus tôt cette année, vous pourrez retrouver vos jeux préférés sur les Smart TVs Samsung de 2022, via le Samsung Gaming Hub et l’application Xbox, sans avoir besoin de posséder une console.Plus de fonctionnalités sont ajoutées au Xbox Cloud Gaming (en Bêta), pour encore améliorer votre expérience :Il vous suffira de lancer l’application, de connecter votre manette Bluetooth préférée et de commencer à jouer, alors si A Plague Tale: Requiem, Sea of Thieves ou encore Microsoft Flight Simulator vous appellent, vous pouvez tenter le coup.