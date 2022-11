- Une date de sortie pour la troisième mise à jour gratuite de Monster Hunter Rise : Sunbreak

Publié le Jeudi 17 novembre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Noël avant l'heure

Pour rappel, Monster Hunter Rise: Sunbreak est une extension majeure comprend un tout nouveau scénario avec de nouveaux Monstres, de nouvelles options de combat, la difficulté de Quêtes Rang Maître, et j'en passe.Alors, quoi de neuf ? Cette troisième mise à jour arrivera le 24 novembre 2022 et vous proposera trois nouveaux ennemis difficiles à vaincre, mais aussi de nouvelles options pour personnaliser votre apparence et les performances de vos armes et armures. Des changements sur les Investigations Anomalie, les Quêtes Anomalies et le système de Parangon feront également partie du contenu ajouté.Restez concentrés, car de nouveaux monstres et bien d'autres choses vous attendent, avec la quatrième mise à jour prévue pour l’hiver 2023 et la cinquième mise à jour pour printemps 2023.