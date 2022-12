- Wanted: Dead s'ambiance en musique et en anime

Publié le Lundi 26 décembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Jolie serveuse

La bande originale du jeu Wanted : Dead est d'ores et déjà disponible en vente . Le morceau She Works Hard For The Money, à l'origine signé Donna Summer, est ici repris par Stefanie Joosten et est accompagné d'un petit clip façon animePour rappel, le jeu vous entraîne à Honk-Kong, dans une ambiance cyberpunk. Vous incarnez le lieutenant Hannah Stone, leader de la Zombie Squad, qui intervient quand la Police est impuissante... une lieutenant de police avec un bras robotisé, un katana, des flingues. Elle va devoir, avec son équipe, se frotter à des politiciens corrompus, des multinationales avides de pouvoir, et une armée de mercenaires...Wanted : Dead sortira sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series le 14 février 2023. Et le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande.