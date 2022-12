(TEST) Kit Strong Helo View Camera B Kit, pour surveiller son habitation

Publié le Vendredi 23 décembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Découvrez si le Père-Noël existe vraiment ou pas

Pour surveiller votre habitation, détecter les intrus, surveiller vos gosses ou, mieux, découvrir si oui ou non le Père-Noël existe bel et bien, rien de tel que d'installer un kit de surveillance par caméra dans votre habitation.Compatible Ok Google ou Alexa, ce kit signé Strong devrait vous apporter satisfaction, sans devori passer par une entreprise de surveillance ou sécurité qui vous surfacture ses prestations.Bref, plus la peine de planifier un cambriolage, nous sommes blindés.