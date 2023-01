- Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered pour cette année

Publié le Lundi 2 janvier 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Une chouette nouvelle

Ceux qui n'ont pas connu, ou ne connaissent tout simplement pas, les histoires de Sam & Max sont passés à côté d'un des plus géniaux et des plus décalés jeux d'aventure de tous les temps. Ce duo délirant a fait le bonheur des amateurs de point & click dans les années 90. Telltale Games avait relancé la série en 2010. Et un remaster de leur jeu est annoncé.Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered sortira sur PC et consoles.C'est très bon, c'est très con, et on espère que ça donnera lieu à un remaster des deux premiers jeux de la série.