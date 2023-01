Gamalive vous souhaite une annÃ©e de merde 2023

Publié le Dimanche 1 janvier 2023 à 00:00:01 par Cedric Gasperini

Et allez tous vous faire foutre

Bonne grosse année de merde 2023





Allez, il est minuit, tout le monde s'est copieusement galoché les molaires pour se souhaiter une bonne année. Et surtout la santé, hein. Ah ben oui, surtout la santé avec tout ce qui traîne dehors ! Tu parles, mon cul, ouais. Personne n'en pense un traître mot. Tout le monde s'en bat les steaks et n'espère qu'une chose, que le prochain iPhone ne soit pas aussi cher, que le prix de l'alcool baisse et que la jolie voisine de 21 ans passe à poil devant sa fenêtre de chambre.Et puis, vous pouvez bien souhaiter la santé à Mamie Jocelyne alors que vous n'attendez qu'une chose, qu'elle crève pour toucher l'héritage. Et comme vous ne supportez plus non plus la moitié de vos potes, s'ils se pètent une jambe ou chopent la chtouille, ça ne vous fera ni chaud ni froid.De toute manière, les gens sont de plus en plus cons, chaque année qui passe, ces abrutis de jeunes ne jurent que par la vodka-Red Bull (preuve irréfutable qu'ils sont abrutis ces abrutis), ces cons de vieux vont au supermarché aux heures de pointe et la jolie voisine de 21 ans a mis des rideaux à ses fenêtres.On se déteste tous. Moi le premier.