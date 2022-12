- Alaloth - Champions of the Four Kingdoms, la grosse mise Ã  jour d'hiver

Publié le Vendredi 30 décembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ah ! La lotte ! Champions of the Four Poissons !

Le MMO free-to-play Alaloth - Champions of the Four Kingdoms s'offre une grosse mise à jour d'hiver. Plus de 30 nouveaux lieux, 10 nouvelles quêtes, 2 nouveaux types d'ennemis, 3 nouveaux boss à affronter, sans oublier l'ajout des modes Hardcore et Mort permanente...Rien d'étonnant à cela : Alaloth - Champions of the Four Kingdoms est en accès anticipé sur Steam, et poursuit donc son développement jusqu'à sa sortie finale, dont la date n'a pas été communiquée.Disponible depuis juin dernier, le jeu est un RPG qui s'inspire de Baldur's Gate, pour le genre et le gameplay, et de Dark Souls, pour sa construction et sa difficulté.A découvrir sur Steam , où il est actuellement à -40%.