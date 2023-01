- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl s'offre un trailer

Publié le Lundi 2 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Trippant

Le studio ukrainien GSC Game World continue, malgré les événements, de développer son jeu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Et une nouvelle bande-annonce a été postée. Le jeu sort cette année, et il est toujours prévu en exclusivité sur PC et Xbox Series, même si une sortie ultérieure sur PS5 n'est pas à exclure.En tout cas, cette bande-annonce donne bigrement envie.Toujours pas de date de sortie fixe, même si le printemps est évoqué dans les sphères autorisées à évoquer quelque chose.