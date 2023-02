Apaches, la nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 10 février 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Film français réalisé par Romain Quirot, Apaches met à l'affiche Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod Paradot, Artus, Emilie Gavois-Kahn, Bruno Lochet, avec la participation de Rossy De Palma, Dominique Pinon, Jean-Luc Couchard, Hugo Becker et Armelle Abibou. Initialement prévu pour le 22 févrie,r le film vient d'être repoussé au 29 mars. Il faudra donc attendre un peu plus pour découvrir cette histoire qui s'annonce passionnante.Les criminels, les gangs, les voleurs qui sévissaient à Paris à la fin du XIXème et début du XXème siècle étaient surnommés les Apaches. Paris était alors un vrai coupe-gorge dans de nombreux quartiers et les Apaches faisaient régner la terreur. Le film va nous raconter une histoire de vengeance. Une femme intègre un de ces gangs d'Apaches pour se rapprocher de leur chef, responsable de la mort de son frère.On vous laisse découvrir la nouvelle bande-annonce :