Monster Menu : The Scavenger's Cookbook, un jeu de cuisine de monstres

Publié le Vendredi 10 février 2023 à 10:08:00 par Cedric Gasperini

Top Chef

NIS America a annoncé la date de sortie de son jeu Monster Menu : The Scavenger's Cookbook. Il est prévu pour le 26 mai prochain sur Nintendo Switch, PS4 et PS5. Monster Menu : The Scavenger's Cookbook est un tactical RPG qui incorporera des éléments de survie et de roguelite.Vous allez diriger une équipe d'aventuriers piégée dans un donjon, qui va devoir recourir à tous les moyens pour s'en sortir, à commencer par manger les monstres. La cuisine prend une place centrale dans le gameplay et sera un point clé de l'amélioration des personnages. Le jeu prévoit également de laisser une grande liberté aux joueurs quant à la customisation des membres de son équipe.On vous laisse découvrir le jeu via une nouvelle vidéo de gameplay :