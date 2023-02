- 11 bits studios dÃ©voile un peu plus ces deux prochains jeux

Publié le Mardi 21 février 2023 à 09:45:00 par Théo Valet

Deux projets très intéressants

Oui, vous avez bien lu, 11 bits studios ne nous prépare pas un, mais deux nouveaux jeux vidéo. Le premier,, est un jeu narratif à la première personne basé sur le roman du même nom, écrit par l'auteur polonais Stanislaw Lem. Durant cette aventure, vous allez découvrir la planète Regis III avec le Dr. Yasna et ses outils atompunk. Il vous faudra chercher des disparus et affronter les dangers de la planète. Il y aura des choix à faire et une histoire mêlant philosophie et science. C'est pour l'instant énigmatique, mais assez intriguant. Nous en saurons plus durant la prochaine GDC se déroulant du 20 au 24 mars prochain.Ensuite, il y a. Un jeu où vous incarnez Jan, un homme ordinaire qui doit survivre sur une planète isolée. Pour ce faire, il va créé des alters de lui-même. La personnalité de chaque alter est façonnée par les différents parcours de vie de Jan. Se sont donc des personnages différents que le joueur va devoir utiliser pour ne pas refaire les mêmes erreurs et survivre.