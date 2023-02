(TEST) Wild Hearts (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Lundi 20 février 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Grosse bébête

La chasse, ça me connait. Là où je passe, bizarrement, la population de chats et de chiens, mais aussi d'oiseaux, a tendance à diminuer.Avant, je chassais à la batte de baseball. Mais le temps passe et il faut avoir conscience des limites de son corps. Et puis, le lance-pierres, c'est bien aussi.Autant dire que Wild Hearts est un jeu que je maîtrise sans aucun souci.