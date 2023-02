- The Great War : Western Front largue du gameplay

Publié le Vendredi 24 février 2023 à 10:40:00 par Yoann Schuler

En référence à la guerre, vous l'avez ?

The Great War : Western Front (TGWWF, ou Teugueuweuweuf) est un RTS à venir sur PC retraçant les évènements et les batailles de la Première Guerre Mondiale. À mi-chemin entre simulation et stratégie, le jeu vous proposera d'entamer en 1914, vous permettant d'altérer complètement les évènements, ou en 1916, quand les lignes de combat sont déjà bien définies.Le jeu se veut comme étant aussi bien théâtre que champ de bataille virtuel, et vous pourrez tâter de son acting parfumé à l'obus à partir du 30 mars, pour la somme de 34,99 euros.