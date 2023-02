Chef Life : A Restaurant Simulator est sorti

Publié le Vendredi 24 février 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Chef Life: A Restaurant Simulator est désormais disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. SI vous trouvez que les sardines à la confiture de fraise c'est un bon mélange, que les profiteroles à la mousse de hareng c'est un truc à essayer ou que les pizzas hawaïennes, en fait, ce n'est pas si mauvais, ce jeu est fait pour vous, parce que vous avez des goûts de merde. Donc c'est soit vous y jouez, soit on vous souhaite la pire des morts pour vous et votre entourage.Chef Life: A Restaurant Simulator est un jeu qui vous met dans la peau d'un chef qui aspire à voir son restaurant sélectionné au fameux Guide Michelin et recevoir au moins une étoile...75 vraies recettes issues de la gastronomie française, de la blanquette de veau au boeuf bourguignon ou au pot au feu, sont à recréer dans le jeu... mais aussi dans la vie, pusiqu'elles sont toutes totalement réalistes et que le jeu vous apprendra à les faire.