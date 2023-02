- Intruders: Hide and Seek est disponible sur Switch et Xbox

Publié le Jeudi 23 février 2023 à 12:00:00 par Théo Valet

Il faut toujours vérifier que la porte d'entrée est bien fermée

Sortie dans un premier temps sur PC et PS4, Intruders: Hide and Seek est désormais disponible sur Xbox One et Switch.Dans ce jeu, vous incarnez Ben, un enfant de 13 ans qui va devoir faire face à trois individus qui entrent dans sa maison et prennent sa famille en otage. Vous allez devoir vous enfuir et vous cacher (comme le laisse penser le titre) et trouver un moyen de sauver votre famille.Pour encore plus de trouille, le jeu est également disponible en VR sur PC et PSVR.