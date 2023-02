- Atelier Ryza 3 dévoile son thème de fin

Publié le Jeudi 23 février 2023 à 11:45:00 par Yoann Schuler

Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End and the Secret Key, de son nom complet

Atelier Ryza 3 fait de plus en plus parler de lui au fur et à mesure que l'on se reproche de la date de sortie (le 24 mars, pour rappel), et Koei Tecmo donne au fan de quoi patienter : aujourd'hui, le thème de fin.Interprétée par Suis, chanteur du groupe japonais Yorushika, la musique s'intitule Travelers. C'est le genre de surprise que j'aime me garder, à titre personnel, donc je ne suis pas le genre de personne à cliquer. Si vous mourrez de curiosité cependant, faites vous plaisir, c'est là pour ça !Des fois que vous soyiez complètement largués, Atelier Ryza 3 est le 3ème opus (je sais, choquant) de la série de RPG éponyme. Le titre sortira sur PS4 et 5, Switch, et PC (via Steam).