- Elden Ring s'est vendu à 20 millions d'exemplaires dans le monde

Publié le Jeudi 23 février 2023 à 11:00:00 par Théo Valet

Oui, vous êtes nombreux à aimer vous faire violenter

Est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter Elden Ring ? Je ne pense pas non. L'action-RPG de FromSoftware a tout cassé sur son passage, se payant même le GOTY 2022, rien que ça. Derrière ce succès, 20 millions de personnes ont acheté le jeu pour profiter de l'Entre-terre et se faire éclater par des boss aussi impressionnants que violents au combat.Du côté de la rédac, c'est Vincent qui a enfilé son armure pour espérer devenir le seigneur d'Elden. Et apparemment, il s'en est plutôt bien sorti. Vous pouvez retrouver son test juste ici Si vous n'y avez pas encore joué, et bien c'est une honte. Vous n'avez aucune excuse étant donné que le jeu est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.