L'étrangleur de Boston, un nouveau film sur Disney +

Publié le Jeudi 23 février 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

A couper le souffle ?

L'étrangleur de Boston est un film qui raconte l'histoire des journalistes qui ont permis de retrouver le tueur en série Albert DeSalvo, auteur présumé de 13 crimes dans la région de Boston entre 1962 à 1964.Le film sera disponible sur Disney+, dans la partie Star, à partir du 17 mars 2023.On y suivra Keira Knightley dans le rôle de Loretta McLaughlin, reporter au sein du quotidien Record-American et sa collègue et confidente Jean Cole, jouée par Carrie Coon.Écrit et mis en scène par Matt Ruskin.