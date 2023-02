Like a Dragon: Ishin! est disponible

Publié le Mercredi 22 février 2023 à 11:45:00 par Théo Valet

Se déroulant en 1860, Like a Dragon: Ishin! vous met dans la peau de Ryoma Sakamoto, un samurai qui part en quête de l'assassin de son maître afin de laver son honneur. Cette quête pourrait prendre une ampleur démesurée, au point de précipiter la fin de l'ère des samouraïs elle-même.Le jeu en lui-même vous propose des affrontements mêlant armes à feu et épées avec différents styles de combats (bretteur, tireur, danseur endiablé ou bagarreur). Le but sera de s'entraîner pour débloquer de nouvelles compétences afin d'être de plus en plus fort.Tiré de son prédécesseur sorti en 2014 en exclusivité japonaise, Like a Dragon: Ishin! profite d'une traduction complète, de contenu inédit et de graphismes remasterisés.Il est dès à présent disponible sur PC, Xbox et PlayStation.