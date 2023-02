Un premier trailer pour Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg

Publié le Mercredi 22 février 2023 à 11:15:00 par Théo Valet

25 ans, ça commence à faire vieux

Afin de célébrer le 25ème anniversaire de la série de jeux "Atelier", Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg est annoncé. Il viendra reprendre le jeu d'origine tout en y ajoutant de nouveaux graphismes et de nouveaux éléments de jeu pour améliorer l'expérience. On a par exemple un travail sur le tutoriel, sur l'amélioration des commandes et sur le Gameplay des mini-jeux.Dans Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg, vous incarnez Marie, une élève à l'Académie royale de magie, qui va devoir créer en cinq ans un objet qui satisfera son professeur afin d'obtenir son diplôme. Pour ce faire, il faudra améliorer ses compétences en alchimie, rassembler des matériaux et gagner de l'argent pour acheter des livres de référence et des outils, ainsi qu'engager des aventuriers. Vous aurez le choix de commencer où vous le souhaitez et pourrez naviguer à votre propre rythme.Le jeu sera disponible en version numérique le 13 juillet 2023 sur Switch, PC, PS4 et PS5.