Another Fisherman’s Tale est annoncé

Publié le Mercredi 22 février 2023 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Pinocchio's Bizarre Adventure

Nous avons ici l'annonce de la suite du titre acclamé A Fisherman’s Tale. Ce nouvel opus continue l’histoire de Bob le pêcheur, racontée à travers une narration émouvante et extérieur puisque nous incarnons Nina, la fille de Bob qui revit les aventures passées de son père.Des choses ont changées depuis le premier opus, grande nouveauté, vous êtes le puzzle !Détachez les membres et les mains de votre corps et contrôlez-les physiquement à distance. Lancez votre main et faîtes la ramper afin de récupérer un objet, ou bien balancez votre tête dans un autre endroit pour avoir une nouvelle vue.Vous pourrez aussi remplacer vos membres par de nombreux objets qui vous permettront d'accomplir diverses taches, comme par exemple, escalader les murs, couper une corde et améliorer vos capacités à nager.Another Fisherman's Tale sortira sur PS VR 2, Meta Quest 2 et sur toutes les plateformes VR PC.