La prochaine extension de Magic: The Gathering se dévoile

Publié le Mercredi 22 février 2023 à 10:15:00 par Théo Valet

Une bataille qui va marquer les esprits

Du 16 au 19 mars : l’histoire de l’Invasion des Machines

Le 29 mars : début des annonces de cartes et bande-annonce cinématique

Du 29 mars au 4 avril : annonces de cartes

Le 5 avril : l’intégralité des cartes de l’extension sera dévoilée

Du 14 au 20 avril : événements de pré-sortie en magasins

Le 18 avril : sortie de l’extension sur MTG Arena et Magic Online

Le 21 avril : sortie de l’extension au format papier

Le 1er mai : l’histoire de l’Invasion des Machines : Le Jour d'Après

Du 2 au 3 mai : annonces de cartes de l’Invasion des Machines : Le Jour d’Après

Les terribles Phyrexians sont là, et ont déjà battu bon nombre des héros protégeant le Multivers de Magic: The Gathering. Les Panswalkers survivants se sont rassemblé afin de contre-attaquer dans un combat dantesque qui ne laissera pas le Multivers indifférent. La nouvelle extension "L'invasion des Machines" conclue cette bataille épique avec de nouvelles cartes de tout le Multivers. Il y aura donc des héros bien connus du monde de Magic, réimprimé pour l'occasion, mais également bon nombre de nouvelles cartes.On sait déjà que cinq nouveaux deck de Commander arriveront avec cette extension. Ces decks contiendront chacun dix cartes "Planchase", une nouvelle façon de jouer avec de toutes nouvelles règles.S'ajoutera à cette nouvelle extension "L'invasion des Machines : Le Jour d'Après" qui viendra ajouter 50 cartes supplémentaires qui se concentrent sur l'histoire et les événements qui font suite à l'événement principal. On connaîtra le sort des différents personnages avec des boosters spéciaux contenant 5 cartes.On en sait également plus sur les dates importantes de la prochaine extension :On a donc un sacré planning qui s'annonce très intéressant à suivre. Nous vous tiendrons au courant petit à petit dans les semaines qui viennent.