Atomic Heart est sorti

Publié le Mercredi 22 février 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Action RPG qui se déroule dans un monde dans un monde utopique, alternatif, après la Seconde Guerre Mondiale, alors que l'URSS domine le monde, Atomic Heart vient de sortir sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Alors que les humains vivent en harmonie avec des robots esclaves, un bug libère ces derniers et ils se retournent contre les humains. Les humains se font défoncer la tronche et vous allez devoir mettre un terme à cette révolte. Heureusement, vous êtes balaise et vous avez, pour vous aider, un gant de pouvoir.Le test, en cours, arrive la semaine prochaine pour cause de stage de survie du testeur.