- Gamedec Definitive Edition arrive sur le Playstation Store

Publié le Mardi 21 février 2023 à 11:00:00 par Yoann Schuler

Un monde numérique de plus sous sa coupelle

Gamedec, on en a déjà parlé en long en large et en travers sur ce site. Y a qu'à taper le nom dans notre barre de recherche, vous verrez. Donc je vais faire ça vite : RPG jeu d'enquête, histoire à choix, succès critique, le tout dans un multivers virtuel inspiré du jeu vidéo, vous commencez à connaitre la musique si vous suivez le site de près (et sinon vous aurez droit à une jolie vidéo juste en dessous, petits veinards)Tout ça pour dire que Gamedec (et sa definitive edition, s'il vous plait) est sorti sur le Playstation Store hier. N'hésitez pas à jeter un oeil si c'est votre plateforme de prédilection.