- Killer Frequency : un jeu d'enquÃªte dans les annÃ©es 80

Publié le Mardi 21 février 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mortel, ce son...

Développé par Team17, Killer Frequency est un jeu d'enquête se déroulant dans les années 80... Vous incarnez un DJ, animateur de l'émission de radio "The Scream". Petit souci : un tueur en série tue vos auditeurs.Il va falloir le trouver, via les indices qu'il vous a laissés et les appels de vos auditeurs, avant qu'il ne décime plus de personnes...Le jeu est prévu cet été sur PC. Il sortira sur Steam et sera en français.