- Un nouveau trailer pour For The King II

Publié le Mardi 21 février 2023 à 10:15:00 par Théo Valet

Un peu de Gameplay pour le présenter

Développé par Curve Games et IronOak Games, For The King 2 est un mélange de stratégie, de combat au tour par tour, de Roguelike, et de coopération. Ce dernier élément viens s'ajouter au reste pour ce deuxième volet.Dans ce jeu, vous incarnez un groupe de résistant vivant dans le royaume de Fahrul. Vous allez devoir vous battre contre la reine Rosomon pour la liberté du royaume. Etant la suite du premier volet, l'histoire continuera ce qui a été commencé dans ce premier jeu. Vous pourrez donc jouer en solo ou en coopération en ligne ou en local dans un second volet proposant de nouvelles mécaniques de combat, de nouveaux personnages, de nouveaux ennemis, et j'en passe.Le jeu est prévu sur Steam et donc sur PC pour 2023.