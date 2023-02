- Diablo IV : la date de la bÃªta

Publié le Mardi 21 février 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Test en avant première

Blizzard a annoncé la sortie de Diablo IV pour le 6 juin 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Mais vous pourrez vous rendre compte avant si le jeu est prometteur ou si ce sera une grosse merde. En effet, deux week-ends de bêta, disponibles sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4 sont prévus.Les joueurs ayant précommandé Diablo IV auront un accès anticipé à la bêta du 17 au 19 mars. Les codes sont disponibles dès maintenant. Le week-end suivant, du 24 au 26 mars, la bêta ouverte sera accessible à tous.Pour la première fois, le jeu proposera un grand monde ouvert dans lequel les joueurs pourront évoluer librement sur les terres de Sanctuaire, des forêts enneigées des pics Brisés aux hautes terres de Scosglen, en passant par les marais d’Hawezar, les terres dévastées des steppes arides et les déserts du Kehjistan où se trouve la cité centrale de Caldeum.Allez, une petite vidéo pour le plaisir :