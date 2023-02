- AEW Fight Forever : nouvelle vidéo en attendant la sortie

Publié le Mardi 21 février 2023 à 11:30:00 par Yoann Schuler

La grosse bagarre

Vous aimez ça le catch ? Moi ça va, mais ce serait mentir de dire que je suis expert. Je trouve ça divertissant de voir des adultes en costumes se taper dessus (pour de faux hein on est d'accord, mais quand même). C'est probablement le plus proche du super-héros qu'on verra jamais dans la vraie vie.Et AEW : Fight Forever, c'est le catch. Du moins, ça le sera probablement quand ça sortira. L'inverse me surprendrait. Et en attendant la date de sortie, on a une vidéo. Ne vous posez pas de questions sur la plateforme, c'est sur tout : Switch, Playstation, PC, Xbox... pas de prise de tête.