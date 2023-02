Seven Doors, le jeu d'énigmes, est disponible sur consoles

Publié le Mercredi 22 février 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Autant de portes que de nains dans Blance-Neige, mais ça n'a aucun rapport

Déjà disponible depuis pas mal de temps sur PC, le jeu d'énigmes et puzzles Seven Doors vient de sortir sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est vendu à tout petit prix : 4,99 €.Dans la lignée des jeux de type Myst, Seven Doors vous demandera d'ouvrir... 7 portes... menant à des ambiances différentes. Il faudra, par contre, ouvrir les bonnes portes sous peine de mourir...Une bande-annonce de lancement a été mise en ligne :