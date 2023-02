Filthy Animals : Heist Simulator sortira sur Xbox et PlayStation

Publié le Mercredi 22 février 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Shoot the poulet

Filthy Animals : Heist Simulator sortira cet automne sur PC, mais il vient aussi d'être confirmé sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est signé Pewter Games Studios, un studio de développement allemand et est édité par Green Man Gaming.Le jeu raconte l'histoire d'un fou aux airs et aux ambitions de mafieux italien qui décide de créer des animaux mutants pour les envoyer braquer des banques. A jouter de 1 à 4 joueurs progressent dans des niveaux variés et mortels, tentant d'esquiver lasers, gardes armés, et pièges.Dans ce jeu basé sur la physique, à la façon de Gang Beast, le but est de se faire de l'argent de la façon la plus spectaculaire (et la moins propre et organisée) qui soit, aidé de nombreux power-ups et armes.