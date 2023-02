- Sleight of Hand : Dominion est sorti sur Steam !

Publié le Mardi 21 février 2023 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Yu-Gi-Oh, commandant des armées

Le studio indépendant, Evil Bunneh, a annoncé que leur nouveau jeu, Sleight of Hand : Dominion était dès à présent disponible sur Steam.Il s’agit d’un jeu de cartes à collectionner dans lequel vous devez commander vos troupes pour remporter la guerre. Au total, 80 cartes richement décorées sont pour l’instant disponibles.Le jeu propose des matchs en ligne contre d’autres joueurs bien entendu mais aussi une expérience PvE qui se veut plus plaisante et relaxante, ce que je trouve intéressant à souligner.Si le jeu vous intéresse, et je sais que les fans de CCG sont nombreux, vous pouvez encore profiter de la promotion de lancement et vous procurer le jeu pour 6,15 € !