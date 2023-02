The Mageseeker, un nouveau jeu dans l'univers de League of Legends

Publié le Mercredi 22 février 2023 à 11:40:00 par Yoann Schuler

Et en pixel-art, s'il vous plait

Riot Games s'est longtemps fait moqué pour le s dans son nom, qui n'était pas mérité jusqu'à relativement récemment. Mais ces dernières années, il faut bien admettre qu'ils ont commencé à mettre les formes, allant jusqu'à créer leur propre maison d'édition destinée à la parution de plusieurs jeux extérieurs se déroulant dans l'univers de League of Legends. Et c'est donc de ça qu'on parle aujourd'hui.The Mageseeker est un RPG en pixel art se voulant "indie" (oui quand le jeu a un éditeur ça ne veut pas dire grand chose mais que voules vous) et qui met en scène Sylas, l'un des nombreux personnages de la maison-mère, qui est un mage emprisonné dans les murs de la cité état de Demacia. Peu de détails sur le gameplay, mais on nous laisse sur un trailer qui, en tant que joueur de la première heure du jeu original, me laisse l'eau à la bouche, voyez vous même.Le jeu sera disponible sur Switch, PC, Playstation et Xbox, et il faudra patienter encore un peu pour une date de sortie.