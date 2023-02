Meg's Monster, un RPG qui veut vous réchauffer le coeur

Publié le Mercredi 22 février 2023 à 11:20:00 par Yoann Schuler

Et dieu sait qu'il en a besoin

Le pixel-art est une de mes faiblesses personnelles, j'adore ça. J'aime bien les RPG aussi. Et j'aime qu'on tente de me réchauffer le coeur. Meg's Monster semble faire les trois à la fois.Le jeu est donc un RPG en pixel-art qui se veut très porté sur la narration. Vous y incarnerez Roy, un gros mutant très fort, qui a rencontré Meg, une petite fille ordinaire qui aimerait retourner à la surface pour retrouver sa maman. Ordinaire cela dit, c'est vite dit. Car si Meg pleure, le monde prend fin, très littéralement. La difficulté ne sera donc pas tant physique, car Roy est plus ou moins indestructible, que mentale, car Meg devient très triste quand son ami Roy se fait taper dessus. Un concept charmant.Meg's Monster sort le 2 Mars sur PC, Switch et Xbox.