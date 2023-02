Molly Medusa: Queen of Spit se dévoile encore sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 23 février 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ne lui jetez pas la pierre

Molly Medusa: Queen of Spit sortira au printemps sur Nintendo Switch. Le 20 avril pour être précis. Il est signé du développeur indépendant suédois Niklas Hallin (Yono and the Celestial Elephants). On vous en a déjà parlé : le jeu vous racontera l'histoire de Molly. Elle a été condamnée à avoir la chevelure de Méduse. Autrement dit, des serpents qui transforment quiconque les regarde en pierre. Elle n'a donc plus d'ami...Molly va donc traverser des temples et des labyrinthes dans le but d'aller mettre fin à cette malédiction et rompre son extrême solitude.Une nouvelle vidéo a été diffusée. La voici.