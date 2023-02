Transport Fever 2 : découvrez du gameplay

Publié le Jeudi 23 février 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Soupe au tchou

Transport Fever 2 Console Edition débarque sur consoles le 9 mars 2023. Sortie prévue sur les consoles PlayStation et Xbox uniquement.Le jeu, déjà disponible sur PC depuis 2019, comprendra en bonus des DLC qui ajoutent 3 scénarios exclusifs dans tous les types d’environnements, 6 nouveaux véhicules historiques exclusifs et 2 nouvelles bandes sonores en jeu issues des deux précédents titres Train Fever et Transport Fever. Pour rappel, le jeu retrace plus de 170 ans d'histoire et de technologie du transport. Vous allez pouvoir développer votre empire, via plus de 200 véhicules européens, américains et asiatiques. Trains, bus, tramways, camions, avions et bateaux sont proposés pour vous permettre de transporter les voyageurs.Une vidéo commentée présentant les mécaniques de jeu a été dévoilée.