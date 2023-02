Mato Anomalies se dévoile en musique

Publié le Jeudi 23 février 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Vous connaissez la chanson

Développé par le studio Arrowiz et édité par Prime Matter, Mato Anomalies est un JRPG futuriste qui sortira le 10 mars 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.Le jeu se déroulet dans un quasi-Japon dystopique, post-apocalyptique. Vous jouerez Doe, un enquêteur à la recherche de réponses concernant l'apparition soudaine de créatures surnaturelles dans la ville de Mato, métropole tentaculaire qui combine une architecture traditionnelle et futuriste, et vous devrez combattre des personnages étranges et parfois intimidants.Les développeurs ont mis en ligne une vidéo musicale produite par Mi Jiayu et interprétée par Qi Zhang, la chanteuse de Mist.