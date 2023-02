Diablo IV : découvrez le coeur du jeu en vidéo

Publié le Jeudi 23 février 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sans l'arracher

Blizzard sortira Diablo IV le 6 juin 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. En attendant, de petites vidéos pour dévoiler le jeu seront régulièrement proposées.La première de la série "Au coeur du jeu" se penche sur le monde de Sanctuaire.Vous pourrez découvrir des infos données par Harrison Pink, concepteur des quêtes senior niveau 2, Joe Shely, directeur du jeu, Dini McMurry, conceptrice des donjons senior niveau 2, et John Mueller, directeur artistique.