- La livrée de l'écurie Alfa Romeo est disponible sur F1 22

Publié le Jeudi 23 février 2023 à 11:30:00 par Théo Valet

Pour piloter avec classe

Avant même que la saison de Formule 1 ne commence, les joueurs peuvent piloter la nouvelle voiture C43 de l'écurie Alfa Romeo F1 Team. Elle est disponible pour tous les joueurs dans le mode contre-la-montre pour l'événement FORMULA 1 ARAMCO PRE-SEASON TESTING 2023 qui débutera plus tard dans la semaine.Cette voiture sera pilotée par Valltteri Bottas et Zhou Guanyu pendant le Championnat du monde de Formule 1 2023.Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Series et sur PC.