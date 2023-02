- Daymare: 1994 Sandcastle arrive en mai 2023

Publié le Jeudi 23 février 2023 à 12:15:00 par Théo Valet

Un survival-horror, ça fait toujours plaisir

Préquel de Daymare: 1998, Daymare: 1994 Sandcastle est un survial-horror à la troisième personne où vous incarnez l'agent spécial Dalila Reyes. Elle travaille pour l'unité H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) et doit entrer dans le centre de recherche expérimentale le plus avancée des Etats-Unis. Evidemment, comme dans tout bon survival-horror, tout ne va pas se passer comme prévu. Vous allez donc vous retrouvez avec des monstres en tout genre essayant de vous croquer le gras des fesses.Selon Invader Studios, on aura " des ennemis féroces, des mécanismes de jeu d'action hardcore, des énigmes environnementales, une bande sonore palpitante, une liberté d'exploration et une bonne dose de frayeur". Quoi de mieux pour s'amuser ?Le jeu sera donc disponible en mai 2023 sur PC, Xbox One et Series ainsi que sur PS4 et PS5.