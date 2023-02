Blood Bowl 3 est disponible

Publié le Vendredi 24 février 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

C'est l'heure d'entrer sur le terrain

Blood Bowl 3 est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La version Nintendo Switch sortira ultérieurement.On vous le rappelle, développé par Cyanide Studio et édité par Nacon, le jeu Blood Bowl 3 est un jeu de foot US ultra-violent au tour-par-tour se déroulant dans l'univers de Warhammer Fantasy. Il est adapté du jeu de plateau (très fun) éponyme.12 factions, dont 4 inédites, sont incluses dans le jeu. On vous en reparle très vite, une fois que le testeur est revenu de son stage de survie.