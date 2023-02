Goldorak – Le Festin des Loups dévoile ses premières images

Publié le Vendredi 24 février 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Fulguropoing dans ta gueule

Microids, l'éditeur du jeu, et le studio français Endroad, sortiront Goldorak – Le Festin des Loups en 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Les précommandes sont désormais disponibles. Le jeu suivra l'arc narratif de la série animée et permettra de revivre les moments cultes de cette série culte. Les thèmes musicaux seront aussi de la partie.Actarus et son robot Goldorak, UFO Robot Grendizer pour les puristes dont je ne fais pas partie parce que moi, j'ai été élevé avec Goldorak et que ça a toujours été Goldorak et non pas Grendizer, et puis c'est tout, bref, Actarus et Goldorak reviennent pour notre plus grand plaisir. Enfin on espère. Microids n'a pas intérêt à se rater, sur ce titre, sinon ça va chier.Allez, premier trailer.