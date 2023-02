Catan Console Edition est sorti sur PlayStation et Xbox

Publié le Vendredi 24 février 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Catan dez-vous ?

Créé par Klaus Teuber en 1995, Les colons de Catane est un jeu de société célèbre grâce à sa dimension tactique et stratégique conséquente, avec de la collecte et du commerce de ressources, ainsi que l'aspect modulaire de son plateau.Après plusieurs versions mobiles et une version Nintendo Switch ( testée il y a presque 3 ans ici ), le jeu débarque désormais sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Votre objectif dans Catan sera de coloniser le plateau en construisant des colonies, des villes ainsi que des routes pour relier tout cela. Pour se faire, vous allez devoir passer par la récolte de ressources, qui se fait au moyen d'un simple jet de dés. Vous pourrez par ailleurs commercer avec vos concurrents, ce qui ajoute un certain côté diplomatique à l'ensemble.Le jeu est désormais disponible en accès anticipé sur ces consoles.