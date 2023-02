Les Sims 4 : Grandir Ensemble détaille du gameplay

Publié le Vendredi 24 février 2023 à 10:20:00 par Yoann Schuler

Belle-maman à la maison

Les Sims nous mitonnent une nouvelle extension : au programme, des dynamiques familiales plus complexes, comme l'exemple pris par le trailer des relations avec la belle-famille, et de l'impact qu'ont ces relations avec nos autres relations. Vous savez, "c'est pas que j'aime pas ta mère, mais à chaque fois qu'elle vient elle reste 3 semaines" qui dégénère en dispute, tout ça parce que la sorcière n'est pas fichue de rester tranquille 5 minutes. Du moins j'imagine, je suis trop jeune pour en avoir la moindre idée concrète.Du coup, regardez le trailer, ce sera sûrement une plus juste représentation du monde merveilleux des relations extra-maritales. Et pas au sens libertines dans ce cas précis, encore que ça vous regarde vous et votre belle-famille.