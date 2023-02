Hotel Renovator s'illustre à nouveau

Publié le Vendredi 24 février 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu approuvé par DSK

Hotel Renovator va vous permettre de construire et décorer votre hôtel, qu'il s'agisse de le monter de toutes pièces ou d'en rénover un déjà existant. Plus de 2000 meubles sont disponibles pour jouer les architectes d'intérieur.Le jeu est développé par Two Horizons et édité par Focus Entertainment. Il sort le 7 mars sur PC et plus tard dans l'année sur PS5 et Xbox Series.Le mode Histoire vous fait hériter de votre grand-père d'un hôtel miteux que vous allez tenter de rénover et transformer en un si chouette lieu de résidence que même DSK y trouvera son content.Noz Nozawa, célèbre Interior designer à San Francisco, a testé le jeu. La chanceuse.