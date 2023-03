Chronicles of Forgotten Tears, un jeu fantasy pornographique

Publié le Jeudi 2 mars 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Interdit aux moins de 18 ans

Chronicles of Forgotten Tears est un jeu narratif pour adultes, qui sort sur Steam le 10 mars prochain. Sa particularité est qu'il s'agit d'un jeu érotique et fantasy. Autrement dit, on retrouve des humains, des elfes, des nains, des orcs et autres races humanoïdes, mais aussi de la magie avec des clercs, des mages, des sorciers et même un démon à combattre.Vous allez incarner un jeune paysan qui va partir à la recherche de ses origines. Et niquer tout ce qui bouge au passage, très certainement.Y'a du nichon, y'a de la croupe dénudée, bref, préparez les mouchoirs.