Diablo IV : accès anticipé et bêta ouverte

Publié le Jeudi 2 mars 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Mbof

Configuration minimale pour PC

Configuration requise pour jouer à la bêta ouverte de Diablo IV avec une résolution native de 1080p et une résolution de rendu de 720p, des paramètres graphiques bas et 30 ips. Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8100

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280

DirectX : version 12

Espace disque : SSD avec 45 Go d’espace disponible

Connexion Internet : connexion haut débit Configuration recommandée pour PC Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-4670K ou AMD R3-1300X

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470

DirectX : version 12

Espace disque : SSD avec 45 Go d’espace disponible

Connexion Internet : connexion haut débit

Des news de Diablo IV. Le week-end d’accès anticipé se déroulera du 17 au 19 mars et le week-end de bêta ouverte aura lieu du 24 au 26 mars.Les configurations PC ont été dévoilées :Lors du week-end d’accès anticipé, seules les classes de voleur, sorcier et barbare seront disponibles. Les classes de nécromancien et druide seront ajoutées lors du week-end de la bêta ouverte. Les joueurs et joueuses pourront créer jusqu’à 10 personnages au cours de cette période. La progression réalisée lors du week-end d’accès anticipé sera conservée au cours du week-end de la bêta ouverte. Tous les personnages seront supprimés à la fin de la bêta.