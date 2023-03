- Le Manoir Hanté : le nouveau film Disney tiré d'une attraction

Publié le Vendredi 3 mars 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Familial ?

Après le sympathique - mais pas inoubliable - Jungle Cruise, Disney remet le couvert avec un film inspiré d'une de ses attractions que l'on peut trouver à Disney World. Et il s'agit du Manoir Hanté. Ce sera d'ailleurs le titre du film.Il est réalisé par Justin Simien et met à l'affiche LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon et Dan Levy, avec Jamie Lee Curtis et Jared Leto dans le rôle de « The Hatbox Ghost ».Pas de date de sortie, même s'il devrait débarquer en 2023, mais une bande-annonce :