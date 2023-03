- Clash: Artifacts of Chaos éclaire la nuit

Publié le Vendredi 3 mars 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Jour nuit jour nuit jour nuit

Clash : Artifacts of Chaos raconte l'histoire d'un combattant, Pseudo, dont la mission est de défendre l'Enfant, créature pure recherchée par Gemini, la Maîtresse des Artéfacts. Cette dernière, frappée par une maladie inconnue, veut utiliser l'Enfant et utiliser ses pouvoirs dans le but de se soigner. Grâce à un puissant artefact, Gemini peut vaincre n'importe quel adversaire lors du Rituel, un jeu de dés qui fait office de loi. Mais Pseudo n'a pas dit son dernier mot et va tenter de contrecarrer les plans de Gemini.Développé par le studio chilien ACE Team et édité par Nacon, Clash : Artifacts of Chaos sera disponible dans sa version complète sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation4, PlayStation5, Steam et Epic le 9 mars prochainUne nouveklle vidéo dévoile les phases nocturnes du jeu, qui permet à Pseudo de voyager à travers ses rêves pour se regénérer et pouvoir repartir frais et dispo le matin.