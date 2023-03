- King of the Castle, le MMO politique est sorti

Publié le Vendredi 3 mars 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Jouons les nobles

Sorte de MMO politique, King of the Castle vient de sortir sur Steam . Le jeu est développé par Tributary Games et édité par Team17. Il est proposé au petit prix de 4,99 €.Le jeu vous propose de créer votre partie, de l'héberger sur votre PC et d'inviter d'autres joueurs à faire évoluer votre royaume. Qu'ils soient 2 ou qu'ils soient 3000, ils formeront votre conseil de nobles et critiqueront toutes vos décisions, tentant d'orienter la politique du royaume.Conflits à gérer, rébellion à mater, nobles à intimider ou à corrompre... attention, chacune de vos décisions aura un impact, parfois inattendu, sur le pays tout entier.Le but est, pour tous les joueurs, de faire prospérer ce royaume.